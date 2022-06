LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: alle 9:00 Cerruti e Ferro nel duo libero, alle 16:00 la finale a squadre (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della quinta giornata dei Mondiali di Nuoto artistico presso la Szechy Pool, la piscina da 50 metri all’interno dell’Isola Margherita in Ungheria. Dopo le due gare di ieri, il programma odierno prevede altre due prove. Si comincerà alle ore 9:00 con il preliminare del duo libero, gara in cui saranno presenti per l’Italia Linda Cerruti e Costanza Ferro. Per le due azzurre si tratterà di una prova molto importante in vista dell’eventuale finale di giovedì alle 16:00. Saranno in gara in questo preliminare ben 35 coppie. Il programma di oggi ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allascritta della quinta giornata deidipresso la Szechy Pool, la piscina da 50 metri all’interno dell’Isola Margherita in Ungheria. Dopo le due gare di ieri, il programma odierno prevede altre due prove. Si cominceràore 9:00 con il preliminare del duo, gara in cui saranno presenti per l’Italia Lindae Costanza. Per le due azzurre si tratterà di una prova molto importante in vista dell’eventualedi giovedì16:00. Saranno in gara in questo preliminare ben 35 coppie. Il programma di oggi ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Thomas Ceccon (con record del mondo) e Benedetta Pilato campioni del mondo! L… - UKNews01510253 : LIVE Nuoto Mondiali 2022 in DIRETTA: Thomas Ceccon (con record del mondo) e Benedetta Pilato campioni del mondo! L’… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2022 in DIRETTA: Thomas Ceccon (con record del mondo) e Benedetta Pilato campioni del mondo! L’… - angeliquepoison : RT @angeliquepoison: LIVE - #Nuotosincronizzato, domenica 19 giugno Mondiali Budapest 2022: risultati in DIRETTA - infoitsport : LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: bronzo per l'Italia nel free combination. Oro all'Ucraina -