LIVE Italia-Sudafrica, Mondiali pallanuoto 2022 in DIRETTA: esordio agevole per il Settebello (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta del primo match del round robin dei Mondiali di pallanuoto 2022 di Budapest tra Italia e Sudafrica. esordio sulla carta agevole per il Settebello guidato da Sandro Campagna, che fa parte del girone C con Canada e Spagna. Al termine della fase a gironi le prime classificate staccheranno il pass DIRETTAmente per i quarti, mentre seconde e terze si sfideranno nel playoff. Gli azzurri difendono il titolo conquistato a Gwangju nel 2019. In Corea del Sud la cavalcata fu splendida, ed ora il Settebello proverà a ripetersi nonostante la semi-rivoluzione proposta dal ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellascritta del primo match del round robin deididi Budapest trasulla cartaper ilguidato da Sandro Campagna, che fa parte del girone C con Canada e Spagna. Al termine della fase a gironi le prime classificate staccheranno il passmente per i quarti, mentre seconde e terze si sfideranno nel playoff. Gli azzurri difendono il titolo conquistato a Gwangju nel 2019. In Corea del Sud la cavalcata fu splendida, ed ora ilproverà a ripetersi nonostante la semi-rivoluzione proposta dal ...

Pubblicità

fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - sole24ore : ?? #VolodymyrZelensky: «Vedo l’#Italia tra i garanti per la #sicurezza». Lo ha dichiarato il presidente ucraino inte… - XFactor_Italia : ?? Vi aspettiamo per fare casino ai Bootcamp di #XF2022! ?? Il 25 e il 26 giugno partecipa come pubblico e assisti Li… - Emergenza24 : [21.06-03:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - bot_naps : Quel coglione di Daniele ha pperso nell'ultima live di Age of Empires - Italia. -