LIVE Italia-Sudafrica, Mondiali pallanuoto 2022 in DIRETTA: comincia il cammino del Settebello (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:55 Cinque minuti e sarà dunque tempo di Italia-Sudafrica. Ricordiamo brevemente la formula del round robin. La prima classificata di ogni gruppo accede DIRETTAmente ai quarti, seconde e terze si affronteranno in un playoff. Alle 19.30 l’altra sfida del gruppo C tra Spagna e Canada. 17:51 Nella piscina di Sopron iniziano ora le presentazioni ufficiali, con lo speaker che annuncia proprio gli azzurri. L’Italia si presenta da campione in carica, c’è molta attesa per il nuovo corso del Settebello. 17:49 Esordio che si preannuncia agevole per il team guidato da Sandro Campagna, che potrà testare i nuovi innesti dopo le delusioni di Tokyo 2020. 17:45 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:55 Cinque minuti e sarà dunque tempo di. Ricordiamo brevemente la formula del round robin. La prima classificata di ogni gruppo accedemente ai quarti, seconde e terze si affronteranno in un playoff. Alle 19.30 l’altra sfida del gruppo C tra Spagna e Canada. 17:51 Nella piscina di Sopron iniziano ora le presentazioni ufficiali, con lo speaker che annuncia proprio gli azzurri. L’si presenta da campione in carica, c’è molta attesa per il nuovo corso del. 17:49 Esordio che si preannuncia agevole per il team guidato da Sandro Campagna, che potrà testare i nuovi innesti dopo le delusioni di Tokyo 2020. 17:45 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella...

