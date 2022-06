LIVE Italia-Sudafrica 3-2, Mondiali pallanuoto 2022 in DIRETTA: Swanepoel accorcia le distanze su rigore (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.00 Swanepoel accorcia le distanze segnando il rigore nato dalla trattenuta di Cannella. Italia 3 Sudafrica 2 3.27 Luca Marziali bagna l’esordio Mondiale con una rete. Italia che sfrutta la prima superiorità numerica ed allunga sul 3-1. Italia 3 – Sudafrica 1 3.51 La traversa salva Marco Del Lungo. 4.20 Andrea Fondelli trova la doppietta personale ed il raddoppio. Gran gol dell’azzurro, che piazza la diagonale dopo un paio di finte. Italia 2 – Sudafrica 1 4.44 Attacco Sudafricano che non riesce a produrre alcuna conclusione. 5.12 Terza parata consecutiva del portiere Sudafricano, stavolta su ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.00lesegnando ilnato dalla trattenuta di Cannella.2 3.27 Luca Marziali bagna l’esordio Mondiale con una rete.che sfrutta la prima superiorità numerica ed allunga sul 3-1.3 –1 3.51 La traversa salva Marco Del Lungo. 4.20 Andrea Fondelli trova la doppietta personale ed il raddoppio. Gran gol dell’azzurro, che piazza la diagonale dopo un paio di finte.2 –1 4.44 Attaccono che non riesce a produrre alcuna conclusione. 5.12 Terza parata consecutiva del portiereno, stavolta su ...

Pubblicità

santegidionews : “Cercasi lavoratori”: Burocrazia contro lavoro e integrazione. Conferenza stampa il 21 giugno su come si rende diff… - ESA_Italia : Potete seguire qui la diretta con @AstroSamantha in collegamento dalla @Space_Station - L'astronauta ESA di naziona… - fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - ZonaBianconeri : RT @ChristianDiBene: #Miretti assist in Italia-Slovacchia 1-0 U19 Live #Juventus - ChristianDiBene : #Miretti assist in Italia-Slovacchia 1-0 U19 Live #Juventus -