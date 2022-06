LIVE Italia-Sudafrica 22-4, Mondiali pallanuoto 2022 in DIRETTA: il Settebello debutta con una goleada (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DEL Settebello 19:08 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Sudafrica. Bella vittoria degli azzurri, che cominciano perfettamente la loro cavalcata ai Mondiali 2022 di pallanuoto. Domani toccherà al Setterosa, mentre il Settebello tornerà in piscina giovedì. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un buon proseguimento di serata. 19:07 Giovedì il Settebello sfiderà il Canada. Asticella che si alza in vista del big match con la Spagna che quasi sicuramente sancirà la vincitrice del gruppo C che staccherà DIRETTAmente il pass per i quarti di finale. 19:05 Tutto ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DEL19:08 Termina qui la nostratestuale di. Bella vittoria degli azzurri, che cominciano perfettamente la loro cavalcata aidi. Domani toccherà al Setterosa, mentre iltornerà in piscina giovedì. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un buon proseguimento di serata. 19:07 Giovedì ilsfiderà il Canada. Asticella che si alza in vista del big match con la Spagna che quasi sicuramente sancirà la vincitrice del gruppo C che staccheràmente il pass per i quarti di finale. 19:05 Tutto ...

