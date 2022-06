LIVE Italia-Sudafrica 11-2, Mondiali pallanuoto 2022 in DIRETTA: tripletta per Vincenzo Dolce a metà gara (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO TEMPO 0.14 Contro fuga perfetta del Settebello con Echenique molto altruista. Arriva la tripletta per Vincenzo Dolce. Parziale di 7 a 0 per l’Italia in questa seconda frazione. Italia 11 – Sudafrica 2 0.41 Francesco Di Fulvio dopo diverse finte timbra la rete della doppia cifra! Tutto facile per l’Italia come da pronostico. Italia 10 – Sudafrica 2 1.20 Il portiere Madi salva questa volta la porta Sudafricana sulla contro fuga azzurra. 1.44 In ripartenza Edoardo Di Somma si fa tutta la vasca e mette a segno la sua prima rete del match. Italia 9 – Sudafrica 2 2.16 Passano i 30 secondi ed il ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE SECONDO TEMPO 0.14 Contro fuga perfetta del Settebello con Echenique molto altruista. Arriva laper. Parziale di 7 a 0 per l’in questa seconda frazione.11 –2 0.41 Francesco Di Fulvio dopo diverse finte timbra la rete della doppia cifra! Tutto facile per l’come da pronostico.10 –2 1.20 Il portiere Madi salva questa volta la portana sulla contro fuga azzurra. 1.44 In ripartenza Edoardo Di Somma si fa tutta la vasca e mette a segno la sua prima rete del match.9 –2 2.16 Passano i 30 secondi ed il ...

Pubblicità

santegidionews : “Cercasi lavoratori”: Burocrazia contro lavoro e integrazione. Conferenza stampa il 21 giugno su come si rende diff… - ESA_Italia : Potete seguire qui la diretta con @AstroSamantha in collegamento dalla @Space_Station - L'astronauta ESA di naziona… - fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - Vazn_Italia : Cuccurucucù - Live di Franco Battiato - ilnapolionline : AGGIORNAMENTO LIVE - Italia U19 in vantaggio agli Europei, goal di Ambrosino - -