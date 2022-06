LIVE Italia-Slovacchia 1-0 U19, Europei calcio 2022 in DIRETTA: inizia il secondo tempo! (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46? inizia il secondo tempo! 18.18 Vantaggio meritato per l’Italia alla fine del primo tempo, con un grande rete di Ambrosino. Si segnalano le traverse di Miretti e lo stesso Ambrosino. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Italia-Slovacchia 1-0 U19. 43? Miretti per Mulazzi che non riesce a crossare correttamente. 41? Lungo possesso palla ora dell’Italia. 39? Squadra veramente ben messa in campo da Nunziata. 37? Conclusione fuori dai pali di Mulazzi. 35? Vantaggio meritato per l’Italia. 33? Gooooooooooooooooool, Ambrosinoooooooooooooooo, Miretti apre per Ambrosino che con il sinistro buca il portiere, ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46?il18.18 Vantaggio meritato per l’alla fine del primo tempo, con un grande rete di Ambrosino. Si segnalano le traverse di Miretti e lo stesso Ambrosino. A tra poco per il45? Finisce il primo tempo,1-0 U19. 43? Miretti per Mulazzi che non riesce a crossare correttamente. 41? Lungo possesso palla ora dell’. 39? Squadra veramente ben messa in campo da Nunziata. 37? Conclusione fuori dai pali di Mulazzi. 35? Vantaggio meritato per l’. 33? Gooooooooooooooooool, Ambrosinoooooooooooooooo, Miretti apre per Ambrosino che con il sinistro buca il portiere, ...

