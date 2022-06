LIVE Italia-Slovacchia 0-0 U19, Europei calcio 2022 in DIRETTA: si parte! (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Inizia la partita! 17.25 Inni nazionali in corso! 17.20 Mancano solo cinque minuti all’ingresso in campo dei giocatori. 17.15 La vittoria Italiana può voler dire semifinale. 17.10 Ecco le formazioni ufficiali: Slovacchia: Balaz, Micuda, Szalma, Ujlaky, Sikula; Oravec, Holly, Szolgai; Snajder, Jambor, Sauer. A disp. Hrdina, Kopasek, Halabrin, Urgela, Kosa, Misovic, Gazi, Griger, Sliacky (all. Rusnak). Italia: Desplanches, Mulazzi, Ghilardi, Coppolam Giovane; Casadei, Faticanti, Fabbian; Miretti; Nasti, Ambrosino. A disp. Zacchi, Turicchia, Fontanarosa, Stivanello, Terracciano, Degli Innocenti, Fazzini, Baldanzi, Volpato (all. Nunziata). 17.05 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA di Italia-Slovacchia Under ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Inizia la partita! 17.25 Inni nazionali in corso! 17.20 Mancano solo cinque minuti all’ingresso in campo dei giocatori. 17.15 La vittoriana può voler dire semifinale. 17.10 Ecco le formazioni ufficiali:: Balaz, Micuda, Szalma, Ujlaky, Sikula; Oravec, Holly, Szolgai; Snajder, Jambor, Sauer. A disp. Hrdina, Kopasek, Halabrin, Urgela, Kosa, Misovic, Gazi, Griger, Sliacky (all. Rusnak).: Desplanches, Mulazzi, Ghilardi, Coppolam Giovane; Casadei, Faticanti, Fabbian; Miretti; Nasti, Ambrosino. A disp. Zacchi, Turicchia, Fontanarosa, Stivanello, Terracciano, Degli Innocenti, Fazzini, Baldanzi, Volpato (all. Nunziata). 17.05 Buonasera e benvenuti alladiUnder ...

