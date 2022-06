LIVE Italia-Slovacchia 0-0 U19, Europei calcio 2022 in DIRETTA: salvataggio di Mulazzi (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23? Punizione di Jambor che chiama all’intervento il portiere. 21? salvataggio di Mulazzi che evita la rete dell’esterno slovacco. 19? Pressa ora l’Italia, baricentro più alto. 17? Incursione di Miretti, spazza la difesa slovacca. 15? Azione insistita dell’Italia che non trova compagni. 13? Possesso palla ora dell’Italia. 11? Italia che ancora non riesce a comandare il gioco. 9? Jambor con il pallonetto, spaventa Desplanches. 7? Cross di Giovane, para Balaz. 5? Miretti prova il filtrante, troppo lungo il pallone. 3? Sfida iniziata con molta calma. 1? Inizia la partita! 17.25 Inni nazionali in corso! 17.20 Mancano solo cinque minuti all’ingresso in campo dei giocatori. 17.15 La vittoria ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23? Punizione di Jambor che chiama all’intervento il portiere. 21?diche evita la rete dell’esterno slovacco. 19? Pressa ora l’, baricentro più alto. 17? Incursione di Miretti, spazza la difesa slovacca. 15? Azione insistita dell’che non trova compagni. 13? Possesso palla ora dell’. 11?che ancora non riesce a comandare il gioco. 9? Jambor con il pallonetto, spaventa Desplanches. 7? Cross di Giovane, para Balaz. 5? Miretti prova il filtrante, troppo lungo il pallone. 3? Sfida iniziata con molta calma. 1? Inizia la partita! 17.25 Inni nazionali in corso! 17.20 Mancano solo cinque minuti all’ingresso in campo dei giocatori. 17.15 La vittoria ...

