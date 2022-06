L'Italia del nuoto è un ciliegio fuori stagione (Di martedì 21 giugno 2022) Le conseguenze del Giappone sbocciano un anno dopo in Ungheria, come un bellissimo ciliegio fuori posto e fuori stagione. Nella cascata di medaglie di Tokyo i più attenti avevano notato l'exploit del nuoto, passato in secondo piano per l'assenza di ori ma in realtà protagonista di una concreta rifondazione, simboleggiata dai due podi delle 4x100 stile libero e mista, termometro della potenza natatoria di una nazione. Un anno dopo la curva è più che mai ascendente: quello di ieri è stato un pomeriggio splendido, non evocativo come l'uno-due di Jacobs e Tamberi del 1° agosto 2021 – lo sbarco sulla Luna dello sport Italiano – ma ugualmente esclamativo: perché se con Gimbo & Marcello ogni tanto siamo ancora visitati dal sospetto che si sia trattato di due exploit un po' estemporanei, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 giugno 2022) Le conseguenze del Giappone sbocciano un anno dopo in Ungheria, come un bellissimoposto e. Nella cascata di medaglie di Tokyo i più attenti avevano notato l'exploit del, passato in secondo piano per l'assenza di ori ma in realtà protagonista di una concreta rifondazione, simboleggiata dai due podi delle 4x100 stile libero e mista, termometro della potenza natatoria di una nazione. Un anno dopo la curva è più che mai ascendente: quello di ieri è stato un pomeriggio splendido, non evocativo come l'uno-due di Jacobs e Tamberi del 1° agosto 2021 – lo sbarco sulla Luna dello sportno – ma ugualmente esclamativo: perché se con Gimbo & Marcello ogni tanto siamo ancora visitati dal sospetto che si sia trattato di due exploit un po' estemporanei, ...

