L'Italia al buio per due ore al giorno: il piano segreto del governo (Di martedì 21 giugno 2022) Prosegue il taglio delle forniture di gas all'Europa da parte di Mosca. Dopo un iniziale calo del 35 per cento, per la giornata di ieri, il nostro Paese ha ricevuto solo la metà dei 63 milioni di metri cubi russi richiesti. La medesima fornitura di Gazprom all'Europa, che passa proprio per l'Ucraina, è stata ridotta da 42 milioni di metri cubi ai 41.4 di ventiquattro ore fa. E questo in un solo weekend. Il taglio di Putin all'Europa L'Italia non rimane l'unica malcapitata della situazione: la Germania, per esempio, alla faccia della tanto conclamata "economia verde", ha già un'idea, forte e chiara, che segue la politica cinese, attuata per far fronte alla crisi energetica di inizio anno: via libera al carbone per contrastare le misure draconiane di Putin. Berlino si trova in una posizione ben più ostica, almeno in termini numerici, rispetto agli altri grandi Stati ...

