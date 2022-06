“L’Isola dei Famosi”, malore in diretta tv: come sta la naufraga (Di martedì 21 giugno 2022) Uno dei naufraghi rimasti in Honduras ha accusato un malore proprio durante la diretta dell’ultima puntata del reality, in onda ieri, lunedì 20 giugno, su Canale 5. Si tratta di Mercedesz Henger, che ha spiegato alla conduttrice de “L‘Isola dei Famosi”, Ilary Blasi, che si stava sentendo male. Cosa le è successo? “L’Isola dei Famosi”, Mercedesz Henger ha un malore in diretta Tv “Ho avuto un attacco d’ansia…”, ha spiegato la ragazza, interpellata da Ilary. La conduttrice ha un’ottima notizia da darle: il pubblico ha deciso che proprio lei sarà in finale. “Sono finalista? Dovrei essere felice, ma è una mancanza di rispetto nei confronti di tutti gli altri…”. Il pensiero della Henger è dovuto al fatto che lei è arrivata solo poche settimane fa in Honduras mentre ... Leggi su tvzap (Di martedì 21 giugno 2022) Uno dei naufraghi rimasti in Honduras ha accusato unproprio durante ladell’ultima puntata del reality, in onda ieri, lunedì 20 giugno, su Canale 5. Si tratta di Mercedesz Henger, che ha spiegato alla conduttrice de “L‘Isola dei”, Ilary Blasi, che si stava sentendo male. Cosa le è successo? “dei”, Mercedesz Henger ha uninTv “Ho avuto un attacco d’ansia…”, ha spiegato la ragazza, interpellata da Ilary. La conduttrice ha un’ottima notizia da darle: il pubblico ha deciso che proprio lei sarà in finale. “Sono finalista? Dovrei essere felice, ma è una mancanza di rispetto nei confronti di tutti gli altri…”. Il pensiero della Henger è dovuto al fatto che lei è arrivata solo poche settimane fa in Honduras mentre ...

