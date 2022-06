L’Isola dei Famosi 2022: Edoardo Tavassi si ritira per infortunio, sfogo social della sorella Guendalina (Di martedì 21 giugno 2022) Anche a sette giorni di distanza dalla finale, L’Isola dei Famosi 2022 è stato costretto a far ritirare un altro naufrago a causa di un grave infortunio. Stavolta a dover lasciare per sempre il programma è Edoardo Tavassi, il fratello della ex gieffina Guendalina Tavassi. L’annuncio che, a dire la verità era già nell’aria da alcuni giorni, è stato ufficializzato nel corso della puntata in diretta del 20 giugno 2022 da Ilary Blasi. La rivelazione ha mandato nello sconforto più totale il povero Edoardo Tavassi: il ragazzo ha preso nota dell’accaduto, ha inizialmente somatizzato le conseguenza, ha salutato tutti i suoi compagni di reality ma è infine ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 21 giugno 2022) Anche a sette giorni di distanza dalla finale,deiè stato costretto a farre un altro naufrago a causa di un grave. Stavolta a dover lasciare per sempre il programma è, il fratelloex gieffina. L’annuncio che, a dire la verità era già nell’aria da alcuni giorni, è stato ufficializzato nel corsopuntata in diretta del 20 giugnoda Ilary Blasi. La rivelazione ha mandato nello sconforto più totale il povero: il ragazzo ha preso nota dell’accaduto, ha inizialmente somatizzato le conseguenza, ha salutato tutti i suoi compagni di reality ma è infine ...

