L'ira della Meloni sui pagamenti: "Dal 30 giugno finisce la libertà in Italia", cosa accadrà (Di martedì 21 giugno 2022) Dal prossimo 30 giugno scattano le sanzioni per pagamenti col Pos. Di fatto gli esercenti che rifiuteranno le carte per i pagamenti rischiano pesantissime sanzioni. Una nuova stretta che riapre il dibattito sull'uso del contante e sui pagamenti elettronici. Le categorie degli esercenti sono in allarme per le multe che potrebbero arrivare di fatto da fine mese. E su questo punto è intervenuta la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni che ha voluto chiarire la sua posizione sia sull'uso del contante ma anche sulle sanzioni previste per i commercianti: "C'è una sola moneta ad avere "corso legale", e sono le banconote che stampa la Bce. La moneta elettronica è una moneta emessa e gestita completamente da privati, legittimamente a fine di lucro: è a tutti gli effetti un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Dal prossimo 30scattano le sanzioni percol Pos. Di fatto gli esercenti che rifiuteranno le carte per irischiano pesantissime sanzioni. Una nuova stretta che riapre il dibattito sull'uso del contante e suielettronici. Le categorie degli esercenti sono in allarme per le multe che potrebbero arrivare di fatto da fine mese. E su questo punto è intervenuta la leader di Fratelli d', Giorgiache ha voluto chiarire la sua posizione sia sull'uso del contante ma anche sulle sanzioni previste per i commercianti: "C'è una sola moneta ad avere "corso legale", e sono le banconote che stampa la Bce. La moneta elettronica è una moneta emessa e gestita completamente da privati, legittimamente a fine di lucro: è a tutti gli effetti un ...

