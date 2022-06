Liguria, le persone transgender potranno usare il nome di elezione sugli abbonamenti dei trasporti pubblici (Di martedì 21 giugno 2022) In Liguria le persone transgender potranno vedere riconosciuta la propria identità sugli abbonamenti del trasporto pubblico locale. Sull’esempio di Ravenna– prima città in Italia a consentire il nome di elezione sull’abbonamento ai mezzi pubblici al posto di quello anagrafico – la Regione s’impegna a riconoscere il diritto all’autodeterminazione delle persone non binarie. Il passo decisivo è stato compiuto oggi in Consiglio regionale con l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno presentato da Pd e Articolo 1. La Giunta di Giovanni Toti dovrà avviare un percorso perché le persone transgender vedano la propria identità riconosciuta anche a bordo dei mezzi ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) Inlevedere riconosciuta la propria identitàdel trasporto pubblico locale. Sull’esempio di Ravenna– prima città in Italia a consentire ildisull’abbonamento ai mezzial posto di quello anagrafico – la Regione s’impegna a riconoscere il diritto all’autodeterminazione dellenon binarie. Il passo decisivo è stato compiuto oggi in Consiglio regionale con l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno presentato da Pd e Articolo 1. La Giunta di Giovanni Toti dovrà avviare un percorso perché levedano la propria identità riconosciuta anche a bordo dei mezzi ...

ferpress : #Liguria: ok ad abbonamenti al #TPL per le persone #transgender - - PatriziaOrlan11 : RT @RegLiguria: ?? Oggi, 21 giugno, è la Giornata nazionale delle #leucemie, #linfomi e #mielomi e in generale di tutte le patologie ematolo… - RegLiguria : ?? Oggi, 21 giugno, è la Giornata nazionale delle #leucemie, #linfomi e #mielomi e in generale di tutte le patologie… - ilsecoloxix : Identità di genere sugli abbonamenti del #Tpl, la #Liguria vota sì al riconoscimento dei diritti delle persone… - BlackStarFallin : @Dayne999 Sia in Liguria (dove abito) sia in Toscana dove sono andata per il Firenze Rocks e dove sono affluite per… -