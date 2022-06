Liberata foce del Lago Patria | di nuovo schiuma e acque torbide tra Varcaturo e Ischitella

Pubblicità

La Gazzetta del Mezzogiorno

1/22 in merito ai posti barca canale di Santa17) Interrogazione con dibattito interpellanza n. 2/22 in merito all'areafosso delle buche La seduta si svolgerà in presenza e anche in ...1/22 in merito ai posti barca canale di Santa17) Interrogazione con dibattito interpellanza n. 2/22 in merito all'areafosso delle buche La seduta si svolgerà in presenza e anche in ... Otranto, liberati dai rifiuti l'insenatura e il fiumiciattolo di Porto Badisco