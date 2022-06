Liberare un' azienda dai debiti | chi può aiutare davvero? Le opinioni degli imprenditori votano Giuseppe Di Domenico

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 giugno 2022) (Milano, 21/06/22) - Milano, 21 Giugno 2022. Uno studio di Nsa e Università Cattolica rilancia l'allarme di default in Italia per oltre 1.200 imprese, con la perdita conseguente di oltre 26.500 posti di lavoro. Prima la richiesta, da parte del Fisco, di pagamento delle rate sospese a seguito della normativa emergenziale Covid-19, ora lo stop alle esportazioni verso la Russia. Questi eventi “straordinari” non sembrano però essere l'unica causa che porta al fallimento di tante aziende. Spesso, infatti, anche senza cause di forza maggiore come quelle appena citate, le aziende finiscono per accumulare una valanga di. “Ci sonoin Italia che considerano naturale essere costretti a fare gli equilibristi tra un pagamento alla banca e uno a un fornitore. Come se fosse il prezzo da pagare per aver deciso di abbracciare la strada ...