“L’ho girata e colpita senza guardare”: la versione della mamma della piccola Elena non convince i magistrati (Di martedì 21 giugno 2022) La piccola Elena, “vittima di una morte violenta particolarmente cruenta e anche lenta è stata uccisa da una donna che in tutte le fasi dell’omicidio deve essere stata necessariamente nel pieno delle sue facoltà trovandosi in condizioni fisiche e psichiche idonee all’agire”. Così il gip di Catania, Daniela Monaco Crea, tra le pagine, 15, dell’ordinanza cautelare in carcere emessa nei confronti della 23enne per l’omicidio premeditato aggravato e l’occultamento di cadavere della figlia di 5 anni. Stralci del provvedimento sono riportati dal ‘Corriere della sera’ e da ’La Sicilia’. Martina Patti, “nonostante il tentativo di lasciar credere di avere agito senza una piena consapevolezza – scrive il gip- è una donna lucida e calcolatrice e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022) La, “vittima di una morte violenta particolarmente cruenta e anche lenta è stata uccisa da una donna che in tutte le fasi dell’omicidio deve essere stata necessariamente nel pieno delle sue facoltà trovandosi in condizioni fisiche e psichiche idonee all’agire”. Così il gip di Catania, Daniela Monaco Crea, tra le pagine, 15, dell’ordinanza cautelare in carcere emessa nei confronti23enne per l’omicidio premeditato aggravato e l’occultamento di cadaverefiglia di 5 anni. Stralci del provvedimento sono riportati dal ‘Corrieresera’ e da ’La Sicilia’. Martina Patti, “nonostante il tentativo di lasciar credere di avere agitouna piena consapevolezza – scrive il gip- è una donna lucida e calcolatrice e ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : “L’ho girata e colpita senza guardare”: la versione della mamma della piccola Elena non convince i magistrati… - telodogratis : Elena Del Pozzo, la mamma: “Non volevo guardarla, l’ho uccisa girata” - infoitinterno : “Quando l’ho uccisa ero girata, non volevo guardare” - fisco24_info : Elena Del Pozzo, la mamma: 'Non volevo guardarla, l'ho uccisa girata': (Adnkronos) - Le dichiarazioni nell'ordinanz… - italiaserait : Elena Del Pozzo, la mamma: “Non volevo guardarla, l’ho uccisa girata” -