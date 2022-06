L' ennesima barzelletta della politica | queste amministrative le hanno vinte tutti L' analisi di Andrea Pasini

(Di martedì 21 giugno 2022) Se si ascoltano con attenzione le dichiarazioni post voto dei leader dei partiti politici, da ogni tornata elettiva ne esconovincitori. Sembra quasi una. Tutto questo potrebbe farci sorridere ma la situazione è realmente drammatica. Nessuno dei leader politici si è soffermato dopo i risultati delle ultimea riflettere, nessuno si sia realmente assunto le proprie responsabilità e abbia fatto autocritica analizzando i motivi per cui sempre più elettori non sono andati a votare e come mai i vari partitiperso moltissimi voti. Ormai, e lo dico a malincuore, laha persona completamente credibilità da parte dell'elettorato. Se andiamo a vedere più nel dettaglio i risultati diultime elezioni, questa ...

Pubblicità

VAngeloAnonimo : @Antonel72713840 @addormentata_l @ritorn0 @Erminio71890018 @angelo_anonimo @martelgeppj1 @mirco63mirco @SingerFrapp… - Mario28209159 : @ArmoniosiAccent @LuceDiamante3 Ora hanno creato l'ennesima barzelletta con un francese un tedesco e un italiano .... lecca culi americani - GiDal_randagio : L'aria che tira, rivelazione-Friedman: 'Il vero obiettivo per cui Biden è impegnatissimo', ora tutto torna… - Paolo160376 : RT @sensocritico2: @capuanogio È arrivata l'ennesima velina di marotta alla Barzelletta dello Sport - sensocritico2 : @capuanogio È arrivata l'ennesima velina di marotta alla Barzelletta dello Sport -

Nicola Porro

... è un'conferma del fatto che non sempre mettere assieme nomi di rilievo è garanzia di ... a dispetto di una serie di siparietti più o meno volgarotti che sanno più dioccasionale ...... per moltissimi, rimase l'serie di poliziotti bianchi che danno la caccia a criminali neri. Negli anni, per Simon la cosa è diventata una specie di. Nel 2018 New York Review gli ... Barzelletta Di Maio: dopo aver cacciato chiunque, ora fa la vittima La chiusura della discarica di Trapani apre l’ennesima emergenza rifiuti e mette in crisi anche i Comuni della provincia che hanno dovuto stoppare la raccolta porta a porta. Dura la presa di posizione ...