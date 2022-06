Lei è “Mamma vendetta”, ha sparato all’assassino della figlia durante il processo facendosi giustizia da sola (Di martedì 21 giugno 2022) Il 6 marzo 1981, Marianne Bachmeier è entrata in tribunale a Lubecca, in Germania, con un obiettivo. Ha tirato fuori una pistola carica dalla borsetta e ha sparato a Klaus Grabowski, 35 anni. L’uomo era accusato di aver rapito, abusato e ucciso la figlia di 7 anni di Marianne, Anna Bachmeier. Grabowski ha esalato il suo ultimo respiro sul pavimento del tribunale, dopo essere stato colpito da sette proiettili sparati da Marianne. La donna è stata subito arrestata ma non ha mostrato segno di rimorso. Quarant’anni dopo, la “Mamma vendetta” continua a vivere nella mente delle persone, eppure la sua condanna divide una nazione intera. Getty ImagesLa perdita di un figlio è una tragedia enorme e probabilmente l’esperienza peggiore che un genitore possa vivere. Il 5 maggio 1980, la vita di Marianne Bachmeier ... Leggi su it.newsner (Di martedì 21 giugno 2022) Il 6 marzo 1981, Marianne Bachmeier è entrata in tribunale a Lubecca, in Germania, con un obiettivo. Ha tirato fuori una pistola carica dalla borsetta e haa Klaus Grabowski, 35 anni. L’uomo era accusato di aver rapito, abusato e ucciso ladi 7 anni di Marianne, Anna Bachmeier. Grabowski ha esalato il suo ultimo respiro sul pavimento del tribunale, dopo essere stato colpito da sette proiettili sparati da Marianne. La donna è stata subito arrestata ma non ha mostrato segno di rimorso. Quarant’anni dopo, la “” continua a vivere nella mente delle persone, eppure la sua condanna divide una nazione intera. Getty ImagesLa perdita di un figlio è una tragedia enorme e probabilmente l’esperienza peggiore che un genitore possa vivere. Il 5 maggio 1980, la vita di Marianne Bachmeier ...

