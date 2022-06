Lega Navale, a Ostia il concerto di beneficenza con la banda della Marina (Di martedì 21 giugno 2022) La Lega Navale Italiana compie 125 anni e per sottolineare al meglio questo prestigioso traguardo, la Presidenza Nazionale ha deciso di organizzare un evento celebrativo al Porto Turistico di Roma al Lido di Ostia (RM), in programma giovedì 23 giugno 2022, alla presenza di autorità civili e militari, atleti e personalità Legate al mondo del mare, presidenti e soci della LNI. Giovedì a Ostia il concerto di beneficenza della Lega Navale A partire dalle ore 18:30 la banda musicale della Marina Militare – il più antico complesso bandistico militare italiano (1° gennaio 1879), diretto dal Capitano di Vascello Maestro Antonio Barbagallo – allieterà i ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 21 giugno 2022) LaItaliana compie 125 anni e per sottolineare al meglio questo prestigioso traguardo, la Presidenza Nazionale ha deciso di organizzare un evento celebrativo al Porto Turistico di Roma al Lido di(RM), in programma giovedì 23 giugno 2022, alla presenza di autorità civili e militari, atleti e personalitàte al mondo del mare, presidenti e sociLNI. Giovedì aildiA partire dalle ore 18:30 lamusicaleMilitare – il più antico complesso bandistico militare italiano (1° gennaio 1879), diretto dal Capitano di Vascello Maestro Antonio Barbagallo – allieterà i ...

