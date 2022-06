Le polemiche per i finalisti dell’Isola dei Famosi 2022 non finiscono mai (Di martedì 21 giugno 2022) Se a Marzo ci avessero raccontato che l’Isola dei Famosi 2022 avesse avuto questo triste epilogo, probabilmente non ci avremmo creduto. I finalisti di quest’edizione piacciono poco, a parte i veterani, e convincono anche meno. Nemmeno il tempo di eleggerli e la polemica era già aperta. Leggi anche: Dove vedere le repliche dell’Isola dei Famosi 2022 Eletti i finalisti dell’Isola dei Famosi 2022: le polemiche Basta fare un giro su Twitter stamattina, o averlo fatto ieri sera, per capire quanto sia indigesta questa finalissima. L’abbandono forzato di Edoardo Tavassi ha segnato il punto più basso di quest’edizione, non lenito nemmeno dal lungo omaggio che gli è stato reso dalla produzione. È bastato ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 21 giugno 2022) Se a Marzo ci avessero raccontato che l’Isola deiavesse avuto questo triste epilogo, probabilmente non ci avremmo creduto. Idi quest’edizione piacciono poco, a parte i veterani, e convincono anche meno. Nemmeno il tempo di eleggerli e la polemica era già aperta. Leggi anche: Dove vedere le replichedeiEletti idei: leBasta fare un giro su Twitter stamattina, o averlo fatto ieri sera, per capire quanto sia indigesta questa finalissima. L’abbandono forzato di Edoardo Tavassi ha segnato il punto più basso di quest’edizione, non lenito nemmeno dal lungo omaggio che gli è stato reso dalla produzione. È bastato ...

