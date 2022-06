Le parole del Papa mettono a nudo la mancata iniziativa della troika Draghi-Macron-Scholz (Di martedì 21 giugno 2022) Le parole di Papa Francesco sono ormai incancellabili. La sua frase che la guerra in Ucraina non va giudicata secondo lo schema che “Cappuccetto Rosso era buona e il Lupo era cattivo”, è destinata a pesare nell’opinione pubblica. Sarebbe sbagliato archiviare le sue parole come il tweet di un politico qualsiasi. Perché accompagneranno ormai – come l’ombra di Banquo nel Macbeth – ogni ulteriore fase del dibattito sugli scopi del conflitto, sui suoi effetti e sui suoi costi. Non è più possibile fare gli ingenui nascondendosi dietro slogan. Nell’affermare che “qui non ci sono buoni e cattivi in senso metafisico, in modo astratto”, ma si sta manifestando un avvenimento globale “con elementi che sono molto intrecciati tra di loro”, Papa Bergoglio ha spezzato l’incantesimo del clima di marketing che circonda il conflitto fin ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) LediFrancesco sono ormai incancellabili. La sua frase che la guerra in Ucraina non va giudicata secondo lo schema che “Cappuccetto Rosso era buona e il Lupo era cattivo”, è destinata a pesare nell’opinione pubblica. Sarebbe sbagliato archiviare le suecome il tweet di un politico qualsiasi. Perché accompagneranno ormai – come l’ombra di Banquo nel Macbeth – ogni ulteriore fase del dibattito sugli scopi del conflitto, sui suoi effetti e sui suoi costi. Non è più possibile fare gli ingenui nascondendosi dietro slogan. Nell’affermare che “qui non ci sono buoni e cattivi in senso metafisico, in modo astratto”, ma si sta manifestando un avvenimento globale “con elementi che sono molto intrecciati tra di loro”,Bergoglio ha spezzato l’incantesimo del clima di marketing che circonda il conflitto fin ...

