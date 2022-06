Le Borse europee tentano il mini-rally | a Piazza Affari brilla Leonardo

(Di martedì 21 giugno 2022) Listini puntano aldopo i rialzi della vigilia, legati in particolare alle rassicurazioni di Lagarde della Bce sullo scudo anti-spread che «sarà efficace, proporzionato e coerente con il nostro mandato: chi ha dubbi sulla nostra determinazione fa un errore» (anche se ancora non si conoscono né dettagli, né tempistica)

AngeloCiocca : Mentre la Lagarde annuncia l’ennesima stretta sui tassi le Borse europee affondano. Milano tra le peggiori continua… - GramsciAG : RT @MilanoFinanza: Oggi riapre Wall Street, le borse europee salgono - MilanoFinanza : Oggi riapre Wall Street, le borse europee salgono - paolocalcinari : RT @classcnbc: Borse europee, avvio in rialzo: ????+0,4% ????+0,5% ????+0,5% ????+0,04% #Spread Btp/Bund stabile a 191 pb (dati MF) A Piazza Affa… - classcnbc : Borse europee, avvio in rialzo: ????+0,4% ????+0,5% ????+0,5% ????+0,04% #Spread Btp/Bund stabile a 191 pb (dati MF) A Pi… -

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziariedovrebbero iniziare la giornata con rialzi frazionali . Chiusura decisamente positiva per la borsa di Tokyo . L'indice Nikkei ha recuperato l'1,84% a 26.246 punti, dopo aver oscillato tra un ...Lesono in 'bear market' e ci resteranno, il che significa che di qui alla fine dell'anno ... Gabrielius Landsbergis, è dovuto 'alle sanzioniche hanno cominciato a essere operative dal ...Molti deal domestici e su linee di business (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 giu - "Il punto decisivo" per le aggregazioni nel settore bancario secondo la Bce "e' spingere le banche a ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 giu - Le Borse europee scommettono sul mini-rally dopo i rialzi della vigilia, legati in particolare alle rassicurazioni di3 Christine Lagarde della Bce sul ...