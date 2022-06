Lazio, visite mediche per Marcos Antonio: è arrivato in Paideia – VIDEO (Di martedì 21 giugno 2022) Il neo centrocampista della Lazio Marcos Antonio è arrivato alla clinica Paideia per svolgere le visite mediche di rito Dopo l’arrivo a Fiumicino nella prima mattinata di ieri, Marcos Antonio si appresta a svolgere oggi le visite mediche con la Lazio e diventare ufficialmente un nuovo giocatore biancoceleste. Ore 7.45 – Marcos Antonio è arrivato in Paideia accolto da un buon numero di giornalisti. Il brasiliano si è lasciato sfuggire anche un «Forza Lazio» al momento dell’ingresso in clinica. Iniziano le visite ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Il neo centrocampista dellaalla clinicaper svolgere ledi rito Dopo l’arrivo a Fiumicino nella prima mattinata di ieri,si appresta a svolgere oggi lecon lae diventare ufficialmente un nuovo giocatore biancoceleste. Ore 7.45 –inaccolto da un buon numero di giornalisti. Il brasiliano si è lasciato sfuggire anche un «Forza» al momento dell’ingresso in clinica. Iniziano le...

Pubblicità

LALAZIOMIA : Marcos Antonio alla Lazio: visite e firma ok, manca l'annuncio - - ayoitsmanuel_ : RT @AllRoundLazio: ????| LE VISITE: #MarcosAntonio è arrivato in clinica Paideia per sostenere le visite mediche di rito. Ma quel 'Forza Lazi… - 45acpjoe : RT @AllRoundLazio: ????| LE VISITE: #MarcosAntonio è arrivato in clinica Paideia per sostenere le visite mediche di rito. Ma quel 'Forza Lazi… - Sirbela98 : RT @AllRoundLazio: ????| LE VISITE: #MarcosAntonio è arrivato in clinica Paideia per sostenere le visite mediche di rito. Ma quel 'Forza Lazi… - CorSport : #MarcosAntonio fa le visite mediche: “Forza #Lazio!” -