Lavoro: vince 1000 euro, li usa per diventare tecnico di tlc (Di martedì 21 giugno 2022) Consegnava pizze a domicilio, Davide D'Amuri, 26 anni, pugliese, quando in sogno gli è apparso il risultato di una partita di calcio, ci ha scommesso sopra 20 euro e ne ha vinti poco più di mille. "... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 giugno 2022) Consegnava pizze a domicilio, Davide D'Amuri, 26 anni, pugliese, quando in sogno gli è apparso il risultato di una partita di calcio, ci ha scommesso sopra 20e ne ha vinti poco più di mille. "...

Pubblicità

PierrStudio : RT @rutilibus: Andrea Colombini ALTRA MEGAVITTORIA: TRIBUNALE DEL LAVORO DI PISTOIA. SANITARIO Non va€€Inato REINTEGRATO E ASL CONDANNATA!… - 73Orlando73 : RT @intuslegens: Quando i traditori della Francia hanno ideato il greenpass, #MarineLePen ha urlato: «I francesi non si toccano». Così, alm… - Gianna17 : RT @rutilibus: Andrea Colombini ALTRA MEGAVITTORIA: TRIBUNALE DEL LAVORO DI PISTOIA. SANITARIO Non va€€Inato REINTEGRATO E ASL CONDANNATA!… - fabjango : RT @rutilibus: Andrea Colombini ALTRA MEGAVITTORIA: TRIBUNALE DEL LAVORO DI PISTOIA. SANITARIO Non va€€Inato REINTEGRATO E ASL CONDANNATA!… - Yi_Benevolence : RT @rutilibus: Andrea Colombini ALTRA MEGAVITTORIA: TRIBUNALE DEL LAVORO DI PISTOIA. SANITARIO Non va€€Inato REINTEGRATO E ASL CONDANNATA!… -