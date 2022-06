L' ' auto pagella' dell' Italia all' Oms | Sulla pandemia leggi non ancora pronte

Leggi su agi

(Di martedì 21 giugno 2022) AGI – L'ha dichiarato all'Oms nell'annuale questionario divalutazione datato 9 giugno 2022 di non esserepronta a livello normativo a fronteggiare un'emergenza sanitaria pubblica, come una, in base a quanto richiesto dal Regolamento Sanitario Internazionale. Tanto da attribuirsi un livello 1, il minimo, su 5, il massimo. E' quanto emerge dagli ‘State party self – assessment annual reporting” del 2021 coi dati del 2020 e del 2022 coi dati del 2021 inviati dal direttore generale del ministeroa Salute, Giovanni Rezza, in risposta a un' istanza di accesso agli atti'avvocata Consuelo Locati, che guida il pool di legali impegnati nella causa civile contro il governo e la Regione Lombardiagestionea ...