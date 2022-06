L’autista non guardava perchè impegnato in una chat erotica. Così ha ucciso Cristina Conforti (Di martedì 21 giugno 2022) L’incidente a Cinisello Balsamo l’11 dicembre 2020: la vittima, Cristina Conforti, 53 anni, era impiegata al Comune di Bresso. Dopo quasi due anni, in seguito ad una perizia disposta dalla pm di Monza Michela Versini, si rivelano le vere cause dell’incidente che ha coinvolto un autista di un bus e una donna di 53 anni. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 21 giugno 2022) L’incidente a Cinisello Balsamo l’11 dicembre 2020: la vittima,, 53 anni, era impiegata al Comune di Bresso. Dopo quasi due anni, in seguito ad una perizia disposta dalla pm di Monza Michela Versini, si rivelano le vere cause dell’incidente che ha coinvolto un autista di un bus e una donna di 53 anni. L'articolo proviene da Leggilo.org.

