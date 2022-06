L’assurdo allungamento dell’Isola dei famosi ha rovinato una delle più belle edizioni di sempre

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 21 giugno 2022) C’erano davvero tutti gli ingredienti per far si che questa edizionedeirestasse nella storia della tv e dei reality. C’era una Ilary Blasi in ottima forma, due opinionisti perfetti al suo fianco, insieme a lei, trio perfetto. C’era una cast scoppiettante, con diversi caratteri, con protagonisti pronti a mettersi in gioco tra sano trash e voglia di rivalsa. C’erano quelli tornati in Italia, pronti a creare dinamiche altrettanto interessanti. E c’era anche uno scatenato Alvin. Poi però c’è anche Mediaset, che allunga, inspiegabilmente di un mese il reality di Canale 5. Lo annacqua, lo allunga, lo stravolge con un regolamento non sense, che porta concorrenti a essere eliminati e a rimbalzare da una spiaggia all’altra come una pallina da ping pong ( come una Lory del Santo eliminata dal pubblico milioni di volte e pronta a fare capolino ...