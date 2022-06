Pubblicità

QN Motori

Proprio mentre, così come altri produttori, team automobilistici, piloti, partner e visitatori scaldano i motori in vista dell'evento di quest'anno, il Duca condivide con noi i ricordi di ...La FiatGabriele d'Annunzio della nuova 509 cabriolet. È proprio l'utilizzo di questa ...Diablo VT del 1995 La Diablo VT (Viscous Traction) a trazione integrale e porte a coltello. ... Lamborghini omaggia il Goodwood Festival of Speed con il Duca di Richmond Oltremanica attendono i bolidi di Sant’Agata Bolognese. Mentre Lamborghini si prepara ad approdare al Goodwood Festival of Speed 2022 che si terrà dal 23 al 26 giugno, il Duca di Richmond sale a bordo ...La novità di quest'anno sarà il programma Tim Summer Hits in piazzale Fellini: già annunciate Elettra Lamborghini, Giusy Ferreri, Fiorella Mannoia e l'omaggio a Battiato. Il palco principale - quello ...