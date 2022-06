L' ambasciatore italiano a Mosca convocato al ministero degli Esteri russo

(Di martedì 21 giugno 2022) L'in Russia, Giorgio Starace, è arrivato presso l'edificio del, in seguito ad una convocazione da parte del Cremlino. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ria Novosti", secondo la quale il motivo della visita del diplomatico è al momento sconosciuto. L', accompagnato dai membri della missione diplomatica, è entrato poco fa nell'edificio sede del dicastero. Starace ricopre il ruolo di capo della missione diplomatica in Russia dall'ottobre del 2021, quando ha sostituito Pasquale Terracciano. A inizio giugno era successo esattamente il contrario: l'a Roma Sergej Razov vennealla Farnesina a causa di alcune ...

scurpan : RT @MarcoFattorini: L’ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Starace, è stato convocato questa mattina dal ministero degli Esteri russo. #U… - sole24ore : ?? L’ambasciatore italiano in #Russia è stato convocato dal ministero degli Esteri russo: - ilfoglio_it : L'ambasciatore italiano in Russia, Giorgio Starace, è arrivato presso l'edificio del ministero degli Esteri russo a… - officialnctita : [19.06.22 Articolo di Soompi Jaehyun Degli NCT Nominato Ambasciatore Del Marchio Prada] Jaehyun degli NCT è stato s… - anselmotorchia : RT @repubblica: Ucraina, rischio escalation sulla Lituania: Mosca convoca l'ambasciatore italiano. Segui la diretta -

Giorgio Starace, ambasciatore italiano a Mosca, questa mattina è stato convocato nella sede del ministero degli Esteri russo ...L'ambasciatore italiano in Russia Giorgio Starace è stato convocato dal ministero degli Esteri russo. Lo riferisce Ria Novosti. L'ambasciatore è arrivato al ministero accompagnato dai membri della mis ...