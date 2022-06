L’agente di Demme: «Non c’è stato alcun contatto col Valencia, non abbiamo ancora incontrato il Napoli» (Di martedì 21 giugno 2022) È in discussione, a Napoli, la permanenza di Diego Demme. Il centrocampista italo-tedesco non ha trovato molto spazio agli ordini di Spalletti, complice anche un infortunio piuttosto grave rimediato nel precampionato, che ne ha condizionato l’inizio di stagione. Sono state poi le prestazioni convincenti di Anguissa prima e di Lobotka poi a relegarlo quasi sempre in panchina. Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club, ha fatto sapere in giornata che il mediano è in uscita. Su di lui ci sarebbe il Valencia di Gattuso, che l’aveva voluto anche a Napoli. Contattato da Football News 24, L’agente di Demme Marco Busiello ci è andato coi piedi di piombo. «Non abbiamo ancora avuto un incontro con il Napoli per parlare ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 giugno 2022) È in discussione, a, la permanenza di Diego. Il centrocampista italo-tedesco non ha trovato molto spazio agli ordini di Spalletti, complice anche un infortunio piuttosto grave rimediato nel precampionato, che ne ha condizionato l’inizio di stagione. Sono state poi le prestazioni convincenti di Anguissa prima e di Lobotka poi a relegarlo quasi sempre in panchina. Radio Kiss Kiss, la radio ufficiale del club, ha fatto sapere in giornata che il mediano è in uscita. Su di lui ci sarebbe ildi Gattuso, che l’aveva voluto anche a. Contattato da Football News 24,diMarco Busiello ci è andato coi piedi di piombo. «Nonavuto un incontro con ilper parlare ...

