La vendetta di Mosca | convocato l’ambasciatore italiano Starace Stessa sorte per i diplomatici Ue

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 giugno 2022), Giorgio, è statodal ministero degli Esteri russo. Dove è arrivato in mattinata accompagnato da personale della missione diplomatica, come riferisce l’agenzia di stampa Ria Novosti. Successivamente sono stati convocati tutti gli ambasciatori dei paesi dell’Unione europea.convocaLa mossa del Cremlino si inserisce dentro un pacchetto di ‘risposte’ all’Occidente. In particolare al bando del transito delle merci sottoposte a sanzioni dirette a Kaliningrad. La convocazione del– per ragioni che non sono state rese note – avviene oltre un mese dopo l’espulsione di 24 ...