“La storia di una Promessa” | San Salvatore Telesino ospita il viaggio di Gianpaolo e Carmelo

San Salvatore Telesino (Bn) – Prosegue il percorso di presentazione di 'La storia di una Promessa', il libro scritto da Gianpaolo Imbriani per onorare la memoria del compianto fratello Carmelo. E' il racconto di un viaggio, della missione avviata all'indomani della drammatica notizia che sconvolse l'intero Sannio il 15 febbraio 2013. Centododici Paesi attraversati per un totale di 374.970 chilometri. Un giro del mondo che coincide con ricordi, emozioni, episodi corredati dai dettagli sui paesi, gli abitanti, gli usi e costumi conosciuti nel toccare i vari angoli del pianeta. Gianpaolo sarà lunedì 27 giugno alle ore 19 presso l'Abbazia benedettina di San Salvatore Telesino per continuare a ...

