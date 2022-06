La storia della pizza di Briatore. Spiegata bene (con i politici) (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La storia della pizza è nata 4 giorni fa con Flavio Briatore che ha postato su Instagram un video in cui accusava i piazzaioli che vendono il loro prodotto a 4/5 euro: un prezzo fuori mercato, se si vogliono rispettare le regole e se si vogliono utilizzare prodotti di qualità: dalla farina al pomodoro, alla mozzarella. https://www.instagram.com/p/Ce6Yiscp5Jx/ Particolarmente offesi, così, si sono sentiti i pizzaioli napoletani. Tant’è che oggi, presso la storica pizzeria Sorbillo ai Tribunali, il fatto si è fatto serio. E le pizze, all’ora di pranzo, sono state distribuite addirittura gratis, con tanto di comizio del consiglere regionale Francesco Emilio Borrelli dei Verdi. Tra un morso e l’altro, quella di Briatore è considerata una “provocazione”: ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Laè nata 4 giorni fa con Flavioche ha postato su Instagram un video in cui accusava i piazzaioli che vendono il loro prodotto a 4/5 euro: un prezzo fuori mercato, se si vogliono rispettare le regole e se si vogliono utilizzare prodotti di qualità: dalla farina al pomodoro, alla mozzarella. https://www.instagram.com/p/Ce6Yiscp5Jx/ Particolarmente offesi, così, si sono sentiti iioli napoletani. Tant’è che oggi, presso la storica pizzeria Sorbillo ai Tribunali, il fatto si è fatto serio. E le pizze, all’ora di pranzo, sono state distribuite addirittura gratis, con tanto di comizio del consiglere regionale Francesco Emilio Borrelli dei Verdi. Tra un morso e l’altro, quella diè considerata una “provocazione”: ...

