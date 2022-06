“La sposa più bella”. La figlia del cantante italiano ha detto sì: l’emozione del papà, l’abito e la cerimonia da sogno (Di martedì 21 giugno 2022) Sal Da Vinci accompagna la figlia Annachiara all’altare. L’artista partenopeo, con grandissima emozione, ha partecipato ovviamente in prima fila al matrimonio della figlia Annachiara Sorrentino che ha sposato il calciatore della Pistoiese Salvatore Santoro. Le immagini della cerimonia si trovano sul profilo Instagram dello stesso Sal che durante la celebrazione ha cantato. Si è trattato di un evento sfarzoso, a cominciare dall’abito della sposa. Un abito che ha colpito lo stesso Sal Da Vinci il quale si è complimentato con lo stilista. Il matrimonio tra la 23enne e il classe 88 è stato celebrato nella giornata di martedì 21 giugno. Ad accompagnare la sposa all’altare è stato naturalmente Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci, che prima ancora di entrare ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Sal Da Vinci accompagna laAnnachiara all’altare. L’artista partenopeo, con grandissima emozione, ha partecipato ovviamente in prima fila al matrimonio dellaAnnachiara Sorrentino che hato il calciatore della Pistoiese Salvatore Santoro. Le immagini dellasi trovano sul profilo Instagram dello stesso Sal che durante la celebrazione ha cantato. Si è trattato di un evento sfarzoso, a cominciare daldella. Un abito che ha colpito lo stesso Sal Da Vinci il quale si è complimentato con lo stilista. Il matrimonio tra la 23enne e il classe 88 è stato celebrato nella giornata di martedì 21 giugno. Ad accompagnare laall’altare è stato naturalmente Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci, che prima ancora di entrare ...

