La siccità ha fatto precipitare il livello del lago di Bracciano

(Di martedì 21 giugno 2022) AGI - Dopo l'annuncio della Regione Piemonte, ora anche il Lazio e il governo nazionale stanno cominciando a mettere in campo misure nel tentativo di arginare i danni e i costi dellache ormai da 4 mesi ha colpito il paese. Il punto ora è di cercare di arrivare a ottobre, quando - si spera - le piogge torneranno a irrigare valli e montagne e a nutrire nuovamente le falde. Il rischio è che le misure siano tardive e arrivate quando ormai la poca acqua caduta nei mesi invernali sia già finita in mare o evaporata sotto il Sole cocente di questo anticipo di estate. “C'è poca acqua e non la possiamo e dobbiamo più sprecare! Dopo un inverno siccitoso e scarsamente nevoso, in particolare sulle Alpi centro-occidentali, la situazione sta esponenzialmente peggiorando". Lo spiega Massimiliano Fazzini, climatologo dell'Università di Ferrara e Coordinatore nazionale ...