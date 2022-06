La scissione grillina manda nel panico Pd. Ecco l'incubo peggiore di Letta (Di martedì 21 giugno 2022) C'è soddisfazione nel Partito Democratico e da parte di Enrico Letta per il successo ottenuto al termine di trentasei ore di mediazione sulla risoluzione da presentare in parlamento. Dal Nazareno fanno notare come tutto il partito, dalle capigruppo ai ministri passando per i senatori impegnati nel vertice di maggioranza, si sia speso per arrivare a dama in una partita che si era complicata al punto da far materializzare lo spettro della crisi di governo. Assieme a questo, tuttavia, fonti dem parlano anche di una certa preoccupazione nello stato maggiore del Pd e nel suo segretario. La ragione di questa preoccupazione è la scissione dei Cinque Stelle. Non tanto per le dinamiche interne di un partito rispetto alle quali i dem guardano con rispetto. Quanto per le ripercussioni a livello nazionale che esse potrebbero avere. Inoltre, fra i dem ci si ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) C'è soddisfazione nel Partito Democratico e da parte di Enricoper il successo ottenuto al termine di trentasei ore di mediazione sulla risoluzione da presentare in parlamento. Dal Nazareno fanno notare come tutto il partito, dalle capigruppo ai ministri passando per i senatori impegnati nel vertice di maggioranza, si sia speso per arrivare a dama in una partita che si era complicata al punto da far materializzare lo spettro della crisi di governo. Assieme a questo, tuttavia, fonti dem parlano anche di una certa preoccupazione nello stato maggiore del Pd e nel suo segretario. La ragione di questa preoccupazione è ladei Cinque Stelle. Non tanto per le dinamiche interne di un partito rispetto alle quali i dem guardano con rispetto. Quanto per le ripercussioni a livello nazionale che esse potrebbero avere. Inoltre, fra i dem ci si ...

Master2001_3 : RT @tempoweb: La #scissione grillina manda nel panico #Pd. Ecco l'incubo peggiore di #Letta #m5s #21giugno #dimaio #iltempoquotidiano http… - tempoweb : La #scissione grillina manda nel panico #Pd. Ecco l'incubo peggiore di #Letta #m5s #21giugno #dimaio… - luciano72421086 : RT @carettamc11: Non sapendo più come creare problemi agli italiani a #Conte non è rimasto che fare danni con quel che rimane del #M5S. La… - Valeriacredeche : RT @carettamc11: Non sapendo più come creare problemi agli italiani a #Conte non è rimasto che fare danni con quel che rimane del #M5S. La… - carettamc11 : Non sapendo più come creare problemi agli italiani a #Conte non è rimasto che fare danni con quel che rimane del… -