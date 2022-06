La Russia è imbufalita con l' Italia | convocato l' ambasciatore a Mosca

(Di martedì 21 giugno 2022) L'no a, Giorgio Starace, è arrivato nella sede del ministero degli Esteri russo, dove è stato. Secondo l'agenzia di stampa Ria Novosti l'è accompagnato da personale della missione diplomatica. La convocazione dell'Starace - per ragioni che non sono state rese note - avviene oltre un mese dopo l'espulsione di 24 diplomaticini, annunciata il 18 maggio scorso dal ministero degli Esteri russo, per rappresaglia all'espulsione di 30 diplomatici dell'ambasciata russa a Roma, mossa arrivata dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

