La rinascita della Biblioteca al Santa Caterina: volontari, corsi di lingue e tanto altro. Intervista alla bibliotecaria Elisabetta Lo Coco (Di martedì 21 giugno 2022) MONREALE – La Biblioteca comunale al Santa Caterina, sita in via Pietro Novelli 5, sta vivendo un periodo di particolare rinnovamento. Grazie all'aiuto di un gruppo di volontari e al rinnovamento del patrimonio librario, la Biblioteca offre molti più servizi al pubblico, tra cui ben tre corsi di lingua. Abbiamo Intervistato Elisabetta Lo Coco, Bibliotecaria del Comune di Monreale, per raccontarci delle attività della Biblioteca. La Biblioteca di Monreale sta vivendo un periodo di particolare rinnovamento, con tante novità al suo interno. A cosa è dovuto tutto ciò? Sicuramente un contributo importante lo ha dato il Patto per la lettura, sottoscritto ...

