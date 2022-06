La Provenza nel Lazio | il borgo mozzafiato circondato da campi di lavanda

(Di martedì 21 giugno 2022) Un posto incantevole a due passi da Roma in cui vi sembrerà di essere in Francia inpieno didiLaè uno dei posti più belli d’Europa dove andare fra fine giugno e metà luglio. E’ questo infatti il periodo in cui lafiorisce e trasforma questo angolo di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Pubblicità

Mamme_a_Milano : E' il periodo migliore per visitare i #campi di #lavanda nel pieno della loro fioritura. In #OltrepoPavese, a meno… - andreascotto1 : RT @IT_AtoutFrance: Oggi la Giornata della Gastronomia sostenibile e vi proponiamo la cucina green dello chef Jean -François Berard à La Ca… - MaggieDallosped : RT @IT_AtoutFrance: Oggi la Giornata della Gastronomia sostenibile e vi proponiamo la cucina green dello chef Jean -François Berard à La Ca… - simonilla23 : RT @IT_AtoutFrance: Oggi la Giornata della Gastronomia sostenibile e vi proponiamo la cucina green dello chef Jean -François Berard à La Ca… - PParaboni : RT @IT_AtoutFrance: Oggi la Giornata della Gastronomia sostenibile e vi proponiamo la cucina green dello chef Jean -François Berard à La Ca… -

Grazia

...Ero un giovane provincialotto (non che ora mi sia emancipato) e facevo i iei primi ' girimondo ... Lei mi rispose in italiano ma con accento di: ' Perché l'italiano suona a meraviglia ". Mi ...Il consiglierediscute con la sindaca, che accusa di aver fatto ostruzionismo nella scorsa ...richiesta dell'opposizione è relativa all'impegno di partecipazione del Comune di Battipaglia... Provenza on the road, cosa vedere in 5 giorni Nel Lazio c'è un borgo che sembra un paese della Provenza in Francia. Pieno di campi di lavanda e bellissimo. Dove si trova e cosa vedere ...Superare le differenze tra Regioni nella gestione di malattie croniche come il diabete, differenze che esistono da tempo, anche grazie a una corretta gestione delle risorse del Pnrr. (ANSA) ...