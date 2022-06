La medaglia del Nobel per la pace russo all' asta per 103 | 5 milioni | i soldi ai bimbi ucraini sfollati

Pubblicità

Eurosport_IT : CAMPIONE DEL MONDOOOOOOOOOOOO! ???????? Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'oro nei 100 rana alla rassegna iridata… - sportface2016 : +++UNA STRAORDINARIA BENEDETTA #PILATO E' MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI RANA AI MONDIALI DI BUDAPEST: L'ITALIA STA R… - Agenzia_Ansa : Il giornalista russo Dmitry Muratov metterà all'asta oggi la sua medaglia del Premio Nobel per la pace. Il ricavato… - SerLongo : La medaglia del Nobel per la pace al giornalista russo Muratov venduta all'asta per 103,5 milioni di dollari: andra… - epicfnm : RT @AntonioTalia: Dmitri #Muratov, direttore del giornale indipendente russo #NovayaGazeta ha messo all’asta la medaglia del suo Premio Nob… -

AGI - Lad'oroPremio Nobel per la pace di Dmitry Muratov, caporedattore russoquotidiano indipendente Novaya Gazeta, è stata battuta all'asta per 103,5 milioni di dollari. Tutta la somma ...7.54Muratov, asta per beneficenza Lad'oroPremio Nobel per la pace di Dmitry Muratov,caporedattore russo della Novaya Gazeta, è stata battuta all'asta per 103,5 mln di dollari. La somma andrà a beneficio dei bambini ...Il caporedattore del quotidiano indipendente russo Novaya Gazeta, insignito del premio per la Pace nel 2021, ha destinato tutta la somma ai bambini ucraini sfollati ...(Adnkronos) - E' stata battuta all'asta per 103,5 milioni di dollari, poco meno di cento milioni di euro, la medaglia del premio Nobel per la pace russo, Dmitry Muratov. Tutto il ricavato andrà ...