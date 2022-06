La magia dell’alba a Stonehenge | è il solstizio d’estate

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 21 giugno 2022) Spettacolari immagini dell'alba a, nel Sud-Ovest dell'Inghilterra, dove centinaia persone si ritrovano ogni anno per assistere al sorgere del sole nel giorno deld'estate in questo luogo ritenuto mistico e magico. Ild'estate è il giorno più lungo dell'anno ed è considerato il giorno della luce che sconfigge le tenebre; fin dall'antichità rappresenta un momento di purificazione e crescita, da festeggiare. E nel sito neolitico in Gran Bretagna da tempo ci si ritrova attorno al monolite per vedere sorgere il sole da dietro la Heel Stone.