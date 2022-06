La madre di Elena ha raccontato al gip come ha ucciso la figlia

Leggi su agi

(Di martedì 21 giugno 2022) AGI - È perentorio il gip di Catania Danela Monaco Crea nel tratteggiare, nell'ordinanza di custodia cautelare Martina Patti, la mamma di Mascalucia che ha assassinato con oltre 11 coltellate la sua bambina, la piccolache a luglio avrebbe compiuto 5 anni: nonostante il tentativo di "lasciar credere di avere agito senza una piena consapevolezza", è una donna "lucida e calcolatrice" e se non arrestata "potrebbe darsi alla fuga"., "vittima di una morte violenta particolarmente cruenta e anche lenta", è stata uccisa da una donna che in tutte le fasi dell'omicidio "deve essere stata necessariamente nel pieno delle sue facoltà, trovandosi in condizioni fisiche e psichiche idonee all'agire". Il provvedimento con cui Martina Patti resta in carcere è composto da 15 pagine: nell'ordinanza cautelare in carcere vengono ipotizzati i reati di omicidio ...