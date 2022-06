La Juventus come il quorum referendario (Di martedì 21 giugno 2022) Chiamato a commentare l’ormai acclarata fallibilità dei referendum abrogativi, il costituzionalista Michele Ainis fu piuttosto netto: «Bisogna abolire il quorum. E allora vedremo finalmente la mobilitazione generale per sostenere le ragioni di una o dell’altra parte». C’è un’altra strada meno ambiziosa, ma comunque praticabile per migliorare un Paese finora irriformabile, inemendabile, fondamentalmente cialtrone come il nostro? Sì, ed è un’idea meravigliosa, un’ipotesi di scuola che si basa su un assunto provocatorio e ironico al tempo stesso: abolire la Juventus. Poiché la (mezza) Fidanzata d’Italia o la Fidanzata di mezza Italia incarna tutte le storture e le ingiustizie di una nazione malata, si può e si deve elaborare un programma per cambiare con il lavoro, la programmazione e con il talento l’incancrenito status quo. Lo teorizza ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 giugno 2022) Chiamato a commentare l’ormai acclarata fallibilità dei referendum abrogativi, il costituzionalista Michele Ainis fu piuttosto netto: «Bisogna abolire il. E allora vedremo finalmente la mobilitazione generale per sostenere le ragioni di una o dell’altra parte». C’è un’altra strada meno ambiziosa, ma comunque praticabile per migliorare un Paese finora irriformabile, inemendabile, fondamentalmente cialtroneil nostro? Sì, ed è un’idea meravigliosa, un’ipotesi di scuola che si basa su un assunto provocatorio e ironico al tempo stesso: abolire la. Poiché la (mezza) Fidanzata d’Italia o la Fidanzata di mezza Italia incarna tutte le storture e le ingiustizie di una nazione malata, si può e si deve elaborare un programma per cambiare con il lavoro, la programmazione e con il talento l’incancrenito status quo. Lo teorizza ...

