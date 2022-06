La guerra non dichiarata di Jair Bolsonaro contro gli attivisti ambientali (Di martedì 21 giugno 2022) Ci sono nomi che vanno scritti insieme, perché il destino li ha resi un binomio. Li pronunciamo uno a fianco all’altro, con una specie di automatismo. In Italia pensiamo a Falcone e Borsellino, o ai fratelli Rosselli. Ogni Nazione ha i suoi. E anche i nomi di Dom Phillips e Bruno Pereira vanno scritti insieme, in un’aggiunta all’elenco di chi ha pagato con la vita la sua urgenza di verità. Doveva essere uno dei loro ultimi viaggi in Amazzonia: quel plurale è diventato un singolare mentre passavano i giorni dalla scomparsa. Stavano raccontando una regione violentata dalle miniere abusive, dal narcotraffico e dalla pesca illegale. Il Brasile è uno dei posti più pericolosi al mondo dove essere un giornalista o un attivista per l’ambiente. Dopo l’arrivo al potere di Jair Bolsonaro, la situazione è peggiorata. Phillips sta lavorando a un libro. È nel Paese ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 giugno 2022) Ci sono nomi che vanno scritti insieme, perché il destino li ha resi un binomio. Li pronunciamo uno a fianco all’altro, con una specie di automatismo. In Italia pensiamo a Falcone e Borsellino, o ai fratelli Rosselli. Ogni Nazione ha i suoi. E anche i nomi di Dom Phillips e Bruno Pereira vanno scritti insieme, in un’aggiunta all’elenco di chi ha pagato con la vita la sua urgenza di verità. Doveva essere uno dei loro ultimi viaggi in Amazzonia: quel plurale è diventato un singolare mentre passavano i giorni dalla scomparsa. Stavano raccontando una regione violentata dalle miniere abusive, dal narcotraffico e dalla pesca illegale. Il Brasile è uno dei posti più pericolosi al mondo dove essere un giornalista o un attivista per l’ambiente. Dopo l’arrivo al potere di, la situazione è peggiorata. Phillips sta lavorando a un libro. È nel Paese ...

