La grande finanza internazionale annuncia: recessione dell'economia. Nuovo disastro (Di martedì 21 giugno 2022) Il rischio di una recessione negli Stati Uniti è diventato più probabile. Lo affermano gli economisti di Goldman Sachs che hanno anche abbassato le previsioni di crescita del prodotto interno lordo per l'economia a stelle a strisce. In una nota gli analisti di Goldman spiegano che per gli Usa vedono ora una probabilità del 30 per cento di entrare in recessione nel prossimo anno, rispetto al 15 per cento precedente, e una probabilità del 25 per cento di entrare in recessione nel secondo anno se si evita nel primo. Ciò implica una probabilità cumulativa del 48% nei prossimi due anni, rispetto alla precedente stima del 35%. Secondo gli economisti guidati da Jan Hatzius, il rischio di recessione è ora «più alto e più carico». «Le ragioni principali sono che il nostro percorso di crescita di base è ora ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Il rischio di unanegli Stati Uniti è diventato più probabile. Lo affermano gli economisti di Goldman Sachs che hanno anche abbassato le previsioni di crescita del prodotto interno lordo per l'a stelle a strisce. In una nota gli analisti di Goldman spiegano che per gli Usa vedono ora una probabilità del 30 per cento di entrare innel prossimo anno, rispetto al 15 per cento precedente, e una probabilità del 25 per cento di entrare innel secondo anno se si evita nel primo. Ciò implica una probabilità cumulativa del 48% nei prossimi due anni, rispetto alla precedente stima del 35%. Secondo gli economisti guidati da Jan Hatzius, il rischio diè ora «più alto e più carico». «Le ragioni principali sono che il nostro percorso di crescita di base è ora ...

Pubblicità

captblicero : Reminder: ogni volta che una persona di estrema destra - che sia politico o giornalista - usa termini come 'grande… - StigmabaseF : La vera anomalia per un moderno leader conservatore: il pregiudizio anticapitalista - Nicola Porro: No alla grande… - adrianobusolin : RT @11Giuliano: @NicolaOliv20 @TwittGiorgio @andreasso1951 @dantegiumanini @marcell16895275 @Marzia49148312 @adrianobusolin @FrancoisBranca… - jeegrobotz : RT @11Giuliano: @NicolaOliv20 @TwittGiorgio @andreasso1951 @dantegiumanini @marcell16895275 @Marzia49148312 @adrianobusolin @FrancoisBranca… - marcell16895275 : RT @11Giuliano: @NicolaOliv20 @TwittGiorgio @andreasso1951 @dantegiumanini @marcell16895275 @Marzia49148312 @adrianobusolin @FrancoisBranca… -