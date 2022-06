La giornata in aula – Renzi gongola, gli ex Dc si divertono: i centristi si godono la scissione del M5s. E si preparano ad ‘accogliere’ Di Maio (Di martedì 21 giugno 2022) Il più divertito di tutti, naturalmente, è Matteo Renzi. Che, dopo il discorso in aula dove rievoca addirittura “l’ora più buia” di Winston Churchill, arriva alla buvette di Palazzo Madama per godersi la scissione dei 5 Stelle. Non sta nella pelle, cerca con lo sguardo i cronisti e, quando si crea il crocicchio, si scatena. “Oggi per me è un bel giorno, è il solstizio d’estate ma è anche il momento in cui finisco i 5 Stelle. Io l’avevo previsto qualche mese fa…”, gongola l’ex sindaco di Firenze che in aula aveva fatto a tutti un richiamo alla serietà del momento. “Non cercate di distinguervi per le vostre guerriglie interne”, ha detto rivolto ai grillini. Sì, perché fino alle 2 di pomeriggio il testo della risoluzione di maggioranza sull’Ucraina e l’invio di armi a Kiev continuava la sua spola tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Il più divertito di tutti, naturalmente, è Matteo. Che, dopo il discorso indove rievoca addirittura “l’ora più buia” di Winston Churchill, arriva alla buvette di Palazzo Madama per godersi ladei 5 Stelle. Non sta nella pelle, cerca con lo sguardo i cronisti e, quando si crea il crocicchio, si scatena. “Oggi per me è un bel giorno, è il solstizio d’estate ma è anche il momento in cui finisco i 5 Stelle. Io l’avevo previsto qualche mese fa…”,l’ex sindaco di Firenze che inaveva fatto a tutti un richiamo alla serietà del momento. “Non cercate di distinguervi per le vostre guerriglie interne”, ha detto rivolto ai grillini. Sì, perché fino alle 2 di pomeriggio il testo della risoluzione di maggioranza sull’Ucraina e l’invio di armi a Kiev continuava la sua spola tra ...

