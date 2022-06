La Germania contro lo stop Ue alle auto a combustione entro il 2035, verso il veto di Berlino: ma anche il governo tedesco è spaccato (Di martedì 21 giugno 2022) La Germania potrebbe mettere il veto sul progetto europeo dello stop completo dal 2035 dei veicoli che hanno motori inquinanti. Lo ha annunciato il ministro tedesco delle Finanze, Christian Lindner, durante la Giornata dell’industria che si è svolta a Berlino. Si tratta di una parte importante del pacchetto “Fit for 55”, il quale comprende 8 dossier legislativi che mirano a un taglio delle emissioni del 55 per cento entro il 2030. La proposta di vietare la vendita di automobili e furgoni a benzina, diesel e a Gpl è quella più divisiva in Europa. Il governo tedesco infatti sembra non avere ancora una linea comune, ci sono diverse spaccature su come posizionarsi, così come in Italia. Il ministro ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) Lapotrebbe mettere ilsul progetto europeo dellocompleto daldei veicoli che hanno motori inquinanti. Lo ha annunciato il ministrodelle Finanze, Christian Lindner, durante la Giornata dell’industria che si è svolta a. Si tratta di una parte importante del pacchetto “Fit for 55”, il quale comprende 8 dossier legislativi che mirano a un taglio delle emissioni del 55 per centoil 2030. La proposta di vietare la vendita dimobili e furgoni a benzina, diesel e a Gpl è quella più divisiva in Europa. Ilinfatti sembra non avere ancora una linea comune, ci sono diverse spaccature su come posizionarsi, così come in Italia. Il ministro ...

