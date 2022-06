La Fiorentina punta Bajrami e vuole Milinkovic-Savic (Di martedì 21 giugno 2022) A Firenze stanno mettendo a punto le strategie per iniziare a piazzare i primi colpi di calciomercato. Per regalare a Vincenzo Italiano una squadra in grado di lottare sul fronte campionato e su quello europeo in Conference League. La conferma più importante è già arrivata negli scorsi giorni: il tecnico infatti, protagonista di un’ottima prima stagione in Toscana, continuerà a sedere sulla panchina viola anche l’anno prossimo. Oggi l’agente Ramadani era a Firenze per limare gli ultimi dettagli prima dell’ufficialità e, con l’occasione, si è parlato anche di un altro possibile obiettivo di mercato per il club di di Rocco Commisso. Nel mirino c’è Bajrami Ansa Nedim Bajrami durante la partita di Serie A Empoli-Milan, Stadio Carlo Castellani, Empoli, Italia, 22 dicembre 2021 Il nome nuovo sul taccuino di Joe Barone è quello di Nedim ... Leggi su open.online (Di martedì 21 giugno 2022) A Firenze stanno mettendo a punto le strategie per iniziare a piazzare i primi colpi di calciomercato. Per regalare a Vincenzo Italiano una squadra in grado di lottare sul fronte campionato e su quello europeo in Conference League. La conferma più importante è già arrivata negli scorsi giorni: il tecnico infatti, protagonista di un’ottima prima stagione in Toscana, continuerà a sedere sulla panchina viola anche l’anno prossimo. Oggi l’agente Ramadani era a Firenze per limare gli ultimi dettagli prima dell’ufficialità e, con l’occasione, si è parlato anche di un altro possibile obiettivo di mercato per il club di di Rocco Commisso. Nel mirino c’èAnsa Nedimdurante la partita di Serie A Empoli-Milan, Stadio Carlo Castellani, Empoli, Italia, 22 dicembre 2021 Il nome nuovo sul taccuino di Joe Barone è quello di Nedim ...

